Biedna ta velomapa :-/ Zainstalowałem, chciałem odkryć jakieś trasy wokół mojej miejscowości i jest literalnie jedna :-



Ktoś poleci apkę do odkrywania tras rowerowych? Takich 20-50km, do wyjazdów rekreacyjnych, "wokół komina", razem z dzieciakami, etc...