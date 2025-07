Pamiętam jak ze 2, 3 lata temu mówiłem, że nie wpłacę do XTB nigdy pieniędzy, ponieważ nie ma tam żadnych zabezpieczeń oprócz hasła i wypłaty na twoje konto. Żadnego MFA, 2FA.

To tyle było krzyku, że przecież to nie jest potrzebne, nikt ci nie może ukraść tych pieniędzy. Może je wypłacić tylko na twoje konto.

No jak widać może ukraść :)

A ja wysłałem kasę do IBKR.