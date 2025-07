To jest niezłe kombo.



Bo po pierwsze - jak najbardziej można ukarać kierującego za jazdę po chodniku jak zostanie znaleziony w miejscu gdzie da się dotrzeć tylko po chodniku.

Oczywiście ten może iść do sądu i przekonywać sędziego że on tam przefrunął, teleportował się, albo zaparkował nim zbudowano chodnik - sąd ma swobodę oceny zeznań i dowodów i pewnie nie uwierzy :)

W ogólności czyny zabronione pozostają zabronionymi i karalnymi, również wtedy Pokaż całość