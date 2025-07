CPK na giełdę to nie jest taki głupi pomysł. Dlaczego inwestować w takie przedsiębiorstwa ma tylko zagraniczny kapitał. W Polsce ludzie też szukają opcji a takie CPK może nie być takie głupie do inwestycji. Pomysł mi się podoba. W sumie podobnie można było zrobić z autostradą kulczyka. Po co było ją oddawać w ręce partnerstwa publiczno-prywatnego jak można było w publiczno-prywatne na giełdę gdzie rząd ma złoty głos a ludzie są inwestorami. Pokaż całość