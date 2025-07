Ja jebe, pomyślałem, że jakaś afera o 200-300zł - oczywiście słuszna, ale jednak o małą kwotę. Tymczasem te dywaniki były świeżo kupione za 2000zł w autoryzowanym salonie. No jest to dość spora suma, do tego policjant. Nie rozumiem prokuratury. Jak można w takiej sytuacji o---------ć taki wyrok? To śmierdzi matactwem na kilometr. Jak dla mnie prokuraturę tez powinno się pozwać. Jak zepsuty jest ten kraj to szkoda gadać.