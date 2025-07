Dwa obszary stale pojawiają się jako najbardziej aktywne: Królewiec, rosyjska eksklawa położona między Polską a Litwą, oraz rejon Sankt Petersburga. Oba regiony są znane z dużej obecności rosyjskiego wojska, w tym jednostek specjalizujących się w walce elektronicznej i radiowej.

Pokaż całość

xD xD xD Ale odkrycie. Teraz pewnie się zajmą skąd pochodzą farmy rosyjskich Trolii xDKurde, serio, ale mi to odkrycie. Myślałem, że chociaż podadzą informacje co do metra skąd xD Tyle to