Pracowałem kiedyś przy stawianiu serwerowni dla tej znanej firmy na G – no, tej od wyszukiwarki. Polacy oczywiście najmądrzejsi. Kask? Po ch*j. Rękawiczki? Pfff. Okulary ochronne? "Maciuś, ty p---a jesteś czy co? Boisz się 200 tysięcy volt? Jakby Bóg chciał cię usmażyć, to już by to zrobił – ale nie chce, bo za młody i za głupi jesteś."



Taka była filozofia BHP.