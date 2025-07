To jest bardzo dobra wiadomość. Nich tam jadą wszyscy zainteresowani, bo tacy konserwatyści którzy sympatyzują z Rosją to nie są konserwatyści tylko komuniści nienawidzący wszystkich którzy mają inne poglądy niż oni. Konserwatysta to człowiek który nie chce zmian lub przyjmuje je stopniowo jeśli są wprowadzana rozsądnie, konserwatysta to człowiek który ceni rodzinę, religię, naród, państwo i nie chce wpychania na siłę różnego rodzaju ideologii i na pewno nie porzuca swojego kraju.