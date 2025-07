Trochę jednak do bani, że posiadając tyle czasu, nie jest w stanie przygotować się do tego egzaminu na tyle rzetelnie, żeby go zdać. To jest jednak matura, w podstawowej formie każdy powinien ją zaliczyć. Jeśli senior nie ma stwierdzonej demencji czy innych uwarunkowań, które uniemożliwiają mu przyswajanie informacji, to jednak trochę wstyd. No chyba, że facet lubi jak jest o nim przez moment głośno.