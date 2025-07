Mój dziadek i babcia uciekali z tamtych rejonów. Dziadek opowiadał mi że jak chodził do babci do sąsiedniej wsi to w lasach czaili się Ukraińcy i nie raz go złapali, życie uratowało mu perfekcyjna znajomość ukraińskiego i modlitw prawosławnych. Niemiec też chciał go zabić ale to już na ziemiach odzyskanych, w domu poniemieckim napadli na nich Niemcy, jakieś bandy. O ruskich nie chciał się wypowiadać, chyba bał się mówić o tym.