Sebuś ponoć źle znosi areszt, a jego papug licencjonowany, pewnie kolega tego co siedział w środku podczas wypadku (to tylko HEHE spekulacje), będzie się odwoływać jeżeli sąd nakaże areszt na 3 miesiące.

Bo biedny Sebuś tego nie zniesie, tyle stresu...

A on nic nie zrobił przecież, smuteczek mocno.

No i na pewno, ale to Słowo Harcerza! Na pewno nie ucieknie znów za granicę. Nie będzie mataczyć, ukrywać siuę przed wymiarem sprawiedliwości.

Wcale Pokaż całość