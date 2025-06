Ziemniaki zmieniły świat - może i to twierdzenie brzmi absurdalnie, ale za to jest najprawdziwszą prawdziwością! W tym filmie śledzę historię kartofli od momentu ich przywleczenia do Europy z Ameryki Południowej aż do XIX wieku, kiedy pośrednio przyczyniły się do gigantycznych społecznych zmian.