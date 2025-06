Zaczyna wyglądać dosyć kuriozalnie z dziesiątkami tych podpórek. To drzewo od dłuższego czasu umiera, pień jest cały spróchniały, ledwo stoi, atakuje go jakieś robactwo i grzyby, w tym jeden chroniony gatunek. Były jakieś plany żeby za 2 miliony łuki budować żeby go podwiesić co by się nie zawalił... a może po prostu trzeba pozwolić działać naturze.