Ile beztalenci trafiło do Hollywood tylko dlatego, że były gotowe przespać sie z kim tylko trzeba by posunąc do przodu swoją karięrę.

Ale sypianie z kim podadnie byle dostać rolę to nie jest długoterminowa strategia sukcesu bo młodość przemija a kolejka młodych ambitnych gotowych na to samo nigdy nie maleje.

Mnie to ciekawi jakich wymówek użyli by nie dobrać się do d--y jego asystentkom.

To beztalencie Leslye Headland była przecież jego asystentką Pokaż całość