Dużo tych zbiórek to są zwykłe szwindle. Była afera o takich zbiórkach fizycznych w sklepach spożywczych co są puszki przy kasie i okazało się to wałem to przecież online jeszcze prościej zrobić wała.



Nie mówię, że tak głośna zbiórka na ignasia jest fejkiem, ale takie generowane przez AI opisy na zbiórce na 16 milionów złotych na jakieś testowe leczenie to jakoś mi to śmierdzi