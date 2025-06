44-letni mężczyzna zmanipulował 89-latka mieszkańca Mokotowa pod pozorem opieki i nakłonił do podpisania upoważnienia do rachunku bankowego. O próbie oszustwa powiadomił policję dyrektor banku. Okazało się, że podejrzany przepisał na siebie u notariusza mieszkanie należące do seniora.