Czyli nawet wojna się nie skończyla a zaczyna się powracanie do interesów z ruskimi super. Ukrainki na knagi obcokrajowców. Ukraińcy do okopów na mielone. Oligarchowie zarówno Ukraińscy jak i Rosyjscy zacierają ręcę. I dzieci tychże oligarchów w pełni bezpieczne korzystające z życia. Najgorsze co może być na ziemi to bycie zmobilizowany przez Ukraińców Rosjanie chociaż mają większe szanse się uchylić przed mobilizacją.