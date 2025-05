Jeszcze te 300 złotych kary. To śmiech na sali.

Edit.

Wcześniej, w maju 2023 roku, sąd wydał wyrok nakazowy, wymierzając duchownemu karę 3 tys. zł grzywny oraz 1,5 tys. zł nawiązki dla pokrzywdzonego. Zarówno obrońca oskarżonego, jak i oskarżyciel złożyli sprzeciw od tego wyroku, co doprowadziło do ponownego rozpatrzenia sprawy