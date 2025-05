To mój pierwszy komentarz - dzień dobry, cześć. Trochę tych historii było, przytoczę dwie:



1. W chwilę po śmierci dziadka (co nastąpiło w szpitalu), nad miastem przeszła burza i traf chciał, że piorun uderzył w brzozę przed bramą naszego domu, paląc ją doszczętnie. Było to drzewo, które kiedyś posadził... dziadek.



2. Historia od mamy, mnie jeszcze chyba nie było wówczas na świecie (bodaj lata 70 lub wczesne 80). W odwiedziny do rodzinnego domu mamy Pokaż całość