Dodajmy kontekst, żeby można było zrozumieć. Inaczej niezwykłość eksponatu uleci w ogóle niezrozumiana, jak to bywa często w muzeach:

- wcześniej w praktyce nie istniała technologia spawania przemysłowego, na tyle trwała i wytrzymała, by móc ją wykorzystać.

- stale wcześniej używane nie były przystosowane do spawania, m.in. ze względu na zawartość węgla.

- przez ok. wiek wcześniej dominowała technologia mostów nitowanych.

- spawanie było tańsze.

- konstrukcja była lżejsza, wymagała mniej elementów.