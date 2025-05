Doda? Serio? Weźcie mi to beztalencie i pustaka, co wybił się tym, że chwalił 'bzykaniem w kiblu'. Ta kobieta uwłacza innym kobietom. I jeszcze tak zmanipulowała debili, że okrzyknęli ją wielce inteligentną. Taa... to ta sama grupka przychlastów, która kupi ten szmelc, srogo na nim przepłacając, bo pani Dorotka musi sobie naciągnąć kolejny raz skórę na papie, bo czas leci i pruchno zaczyna się sypać, a pieniążek i sława zaczynają się kończyć.