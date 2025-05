A dlaczego mieli interweniować jeśli to g@wno-państwo, g@wno-prokuratorzy i g@wno-sędziowie oduczają od obrony? Przecież obrona kogoś innego wg. nich to dosłownie przekroczenie samoobrony. To wg. nich byłby atak na inną osobę czyli co najmniej uczestnictwo w bójce. Co najmniej.



Teraz te kanalie prawnicze będą oskarżać, bo tłuki jedynie paragrafami i to opresyjnie potrafią myśleć. Obronisz się? To przekrocznie samoobrony. Nie pomożesz innym? To jakieś zaniechanie.



Ilu poszło siedzieć z powody zbyt aktywnej obrony?