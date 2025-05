Jeśli jest tam znak D-40 a z tego co widzę na streetview to on tam jest, kierowca audi powinien odpowiedzieć za potrącenie. Za tym znakiem pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdami. Kierowca nie dość że nie zna przepisów ruchu drogowego to jest dzbanem. Nawet gdyby nie było by tam znaku D-40, powinien się zatrzymać i pomóc lub poinformować osobę niewidomą że idzie po jezdni czy środkiem parkingu a nie wjechać w nią.