Wobec naćpanego gościa to jedynym nieletalnym i skutecznym śpb jest albo siła fizyczna albo paralizator. Gaz nic nie da, a nawet może poprzez utrudnianie oddychania przyczynić się do zatrzymania akcji serca, zadawanie uderzeń tonfą jest bezcelowe, bo naćpany nie czuje bólu. Jak jest małych rozmiarów to można go próbować po prostu siłowo obezwładnić, ale jak jest wielki albo uzbrojony to albo paralizator albo b--ń.