Policja na dostęp online do rejestru dowodów osobistych i innych rejestrów ze zdjęciami praktycznie każdego Polska. Trzeba to tylko podpiąć pod AI wyspecjalizowane w rozpoznawaniu twarzy i gotowe. To samo z odciskami palców które każdy cyfrowo oddaje podczas wyrabianiu nowego dowodu. Nagle by się okazało że mnóstwo tajemniczych i zagadkowych spraw sprzed lat by się rozwiązało, ale po co.