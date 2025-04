To po co się tam pchają, Taki to ma haki na tylu, że spokojnie znajdzie pracę. Swoją drogą to dziwne, że taki nieudacznik co nie może znaleźć pracy zajmuje takie stanowisko. A poza tym to patologia. Wszystkich powinien obowiązywać ten sam rok przejścia na emeryturę. Oczywiście ktoś powie, że będzie deficyt kadr. No nie, to prosta zada podaży i popytu. Wystarczy dostosować wynagrodzenie do poziomu, przy którym będzie popyt na te etaty. Pokaż całość