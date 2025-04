To się powinno kwalifikować na dużą karę od UOKiK. Usługa dostarczenia pod adres, a wrzucenia do ich box-a, jest wg ich cennika inną usługą i podlega innej wycenie. Opłacenie jednego typu usługi, a wykonanie innej to niezgodność z zawartą umową. Zbierać na to kwity i zgłaszać do odpowiedniego urzędu.