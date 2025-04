Pokaż całość

Przy okazji @ freedomseeker te powiązane pokazuje jakim ściekiem jest ten Tygodnik Siedlecki, który doskonale znam, bo moje korzenie sięgają powiatu łosickiego. Nadają się co najwyżej do relacji tekstowej z dożynek powiatowych, i to tak by nie nadepnąć na odcisk starosty. To że kierownikiem KRUS w Łosicach od razu po wyborach została kobieta, która nie ma do tego kompetencji ani doświadczenia, ale często pokazywała się w towarzystwie Michała Kołodziejczaka nawet nie wspomnieli.