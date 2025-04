dziennikarze kolejny raz kompromitują się brakiem podstawowych kompetencji,

Dziennikarz to zwykle humanista.Tylko że kiedyś humanistą określano człowieka umiejącego wszystko to, co każdy, a dodatkowo biegłego w mowie i piśmie.Dziś humanistą nazywa się ktoś, kto umie to, co każdy, za wyjątkiem tematów ścisłych, których kompletnie nie rozumie.