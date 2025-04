Czym jest 'produkt jednorazowy' (jak bateria) i jak go odróżnić od 'produkt wielokrotnego użytku, który celowo zmodyfikowano aby był jednorazowy'?

Przecież to, czy ogniwo jest jednorazowe czy też można je ładować determinuje chemia wewnątrz i jest to nauka ścisła - tu nie ma pola do interpretacji. Jeżeli producent użył ogniw Li-ion to będzie to produkt z definicji wielorazowy w przeciwieństwie do ogniwa cynkowo-węglowego czy alkalicznego.