Pani urzędnik tak załatwia sprawę. Piszesz nie odpowiadają pytasz lekceważą. Na pytania publiczne nie odpowiadają, a i musisz im udowodnić ważny interes publiczny . Mam pytanie do oglądających czy chcecie wiedzieć co dzieje się w gminie. Na co wydają pieniądze, wasze pieniądze. Czy praca urzędników