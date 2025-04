Fajnie, szkoda, że ich oferta jest ograniczona do kilku highendowych produktów; nie ma tam absolutnie nic dla zwykłego zjadacza chleba; dwudrożne satelity za 13k, do tego kabelki 2x1k + wzmak za 13k no i cd plejer za 8,5k, można se jeszcze kupić płytę testową za 250 zł na start; w sumie ponad połowa rocznej najniższej krajowej;d gdzie za 15% tego można mieć już fajnie grający zestaw stereo z obsługą sieci.