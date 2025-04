Nie no - od dwóch lat brzmi trochę groteskowo. Rozumiem największy odpływ w tym stuleciu, od wojny, albo chociaż ostatniego kryzysu - ale od dwóch lat, co to za straszenie? Kibicuję i nie kibicuję, żeby sobie Stany ten głupi ryj rozwaliły - należałoby im się, ale też boję się chińskiego apetytu i tego, że Europa poszumi, poszumi, a i tak się na nic nie przygotuje.