I słusznie. Jak przez tyle lat nie potrafią udowodnić winy, to jeszcze prokuratora prowadzącego śledztwo powinno się zamknąć dla przykładu. Może by się wtedy prokuratorzy nauczyli, że jak kogoś publicznie oskarżasz, to miej dowody.



Na tej zasadzie każdego można trzymać bez wyroku w areszcie i to dożywotnio, bo niby areszt max. 2 lata, ale i tak można go przedłużać w wyjątkowych przypadkach w zasadzie bezterminowo. Idealne narzędzie dla urzędników do niszczenia niewinnych Pokaż całość