Większość tego węgla idzie do Chin, coraz bardziej wypierając węgiel rosyjski. Po rozpoczęciu wojny, Europa i Azja środkowa zrezygnowały z węgla rosyjskiego i chyba całość musieli sprzedawać do Chin. Rok temu Chiny nałożyły ogromne cła na węgiel rosyjski i jednocześnie zaczęły sprowadzać węgiel z niskimi cłami z Australii. Rosjanie nie mają wyboru i muszą sprzedawać do Chin węgiel przy niemal zerowej marży. Teraz nawet to jest wypierane pr5zez węgiel hinduski. Tym samym Pokaż całość