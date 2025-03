Zakaz wjazdu do strefy Schengen to najlepszy motywator który powinien być wykorzystywany dosłownie powszechnie za większość naruszeń obcokrajowców. Ukraińcy będą szczęśliwi że dostarczyliśmy im ludzi "mających za dużo energii" więc niech pomogą na froncie a my pozbywamy się problemu. Jakby motywowali tym bardzo często to jestem pewien że swoboda w popełnianiu przestępstw spadnie szybko.