Jak podaje "The Guardian", turysta mógł przetrwać dzięki powstaniu kieszeni powietrznej, która pozwoliła mu oddychać. Co więcej, udało mu się skontaktować z policją. Dr Audun Hetland, badacz lawin z Arctic University of Norway w Tromsø, podkreślił wyjątkowość sytuacji, zaznaczając, że większość osó