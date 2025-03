Policjantka bezprawnie wlamala sie do domu. Jak matki alienuja dzieci latami to policja jest bezradna pomimo wyrokow sadu, a tu ojciec podobno "przetrzymuje" jakas zabawke (z tego co rozumiem to dziecko jest u niego, czyli bawi sie ta zabawka) i policjantka wparowuje to prywatnego mieszkania na zlecenie matki...

Tylko tu jest zonk, bo na 100% nie miala pojecia, ze to prokurator.



Jej przelozony powinien ja dyscyplinarnie w-----c od razu, a nie jakies Pokaż całość