No tak bo zamiast wesprzeć Jelcza, a miała być nowa fabryka i co? i guzik, to zamówiono Scanie. Nie to że jakieś złe, a co do naszych części to nasze mosty rozsypały się podobno na poligonie przy testach, dlatego kupowane są zza Odry. Musimy się jeszcze sporo nauczyć odnośnie jakości, bo chęciami to sobie można ludzi kitować na wiecach wyborczych.