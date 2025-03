Pokaż całość

Chyba że użyjesz promieni rentgena :) Pracuję dla firmy Luxscan, która jest jedną z dwóch największych na świecie firm produkujących skanery do drewna, więc coś tam wiem. Ponadto, nawet z powierzchniowego odczytu deski można sporo powiedzieć o tym co jest w środku. Co do osiagów - 80 m na minutę to powolna linia. Luxscan dobija do 300. Ponadto wykrywanie żywicy to już dość podstawowa funkcja dla nas. Konkurencja zawsze spoko,