No OK, zostali zatrzymani, dostaną zarzuty, będzie proces, wyrok. Załatwili sobie papiery by dostać posadę na której zarobili xxx tysięcy złotych. Gdyby nie te papiery to by tych pieniędzy nie mieli. Dobrze rozumiem że te tysiące złotych które zarobili dzięki papierkowi z CH nie będą musieli oddawać?