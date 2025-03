Ale w czym problem? Skoro u nas się nie opłaca produkować to przecież należy sprowadzać. Wolny rynek itd... Negatywny bilans handlowy? No to co? Chcecie komunizmu i państwowej produkcji leków? A może jak ten "pomarańczowy przygłup" wprowadzenie ceł? Cieszyć się, że możecie sprowadzać i jest tanio.