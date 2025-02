No i co wtym dziewniego, P0laczki się cieszą, że produkty UE zostały wyparte przez chińskie, bo he he niemiec nie zarobi. A jak w PL to samo to lament, że jak to tak. Polecam sobie poczytać jak działają chiny, przejmują rynki światowe przez tanie produkty, niszcząc lokalne firmy, a jak mają monopol to podnoszą ceny. Chińczyki mają plany sięgające daleko w przyszłość i masa ludzi tego nie widzi.