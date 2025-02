Jezioro Aralskie odnawia się od kilkunastu lat. Od 1% z pierwotnego jeziora objętość wody wzrosła do około 3%. Możliwe że w przyszłości proces ten będzie przyspieszał. Ten las zaś to głównie cienkie lecz rozległe drzewa i krzewy, które mają pomóc podtrzymać piasek w miejscu, żeby wiatr nie rozwiewał. Wiele z nich jest już sporo wyższa niż wzrost człowieka. Dodałem oba filmy do powiązanych, poniżej jeden z nich.