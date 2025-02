Za Sławka zawsze wykop. To że ludzie wybiorą nam Nawrockiego albo tęczowego Rafałka to jest jakieś nieporozumienie. No ale oby dobry wynik wykręcił, dużo ludzi na mniejsze partie nie głosuje bo myślą że to zmarnowany głos, jak przebiją 20% to mogą pójść rozpędem jak kula śnieżna i tego sobie i Polakom życzę w następnych wyborach.