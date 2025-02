Założyło ją w 1832 roku dwóch powstańców listopadowych

Zakładaja sobie zakład kowalsko-kotlarski i rozwijaja go w duze przedsiebiorstwo. Straszne, ale dzisiaj to brzmi utopijnie. Normy srodowiskowe, certyfikacje, podatki od CO2, partytety w zarzadzie, rownosc plciowa, no i chinska konkurencja. I to w porownaniu z zaborami.