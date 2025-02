Ciekawe czy brytole znowu pozgarniają itemy do swoich muzeów jak to było 100 lat temu ("bo brudasy by tego nie uszanowali i rozkradli") czy może już rząd egipski ma 100% kontrolę nad znaleziskami. BTW, waszym zdaniem te eksponaty nie powinny wrócić do Egiptu? Czy może oni nadal nie są godni przetrzymywania dziedzictwa? Bo prawda jest taka, że współcześni egipcjanie mają niewiele wspólnego z ludem, który zbudował tamtą cywilizację i cuda ówczesnego świata