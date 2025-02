Aż 75% Polaków nie chce migrantów. Mocne wyniki sondażu

ale oni nie mają nic do powiedzenia. Jak Ursula rozkaże przyjąć wszystkich uchodźców z całej unii to Donald wykona rozkaz a "polacy" będą mieć @$# do gadania, i jeszcze się zrobi konferencję na temat solidarności europejskiej, coś powiedzą o rosyjskich wpływach, a na koniec zrobią sobie jakieś zdjęcie żeby media mogły mówić jaki wpływowy jest premier i że to dla dobra kraju (