No generalnie to całe ONZ obecnie w przypomina klub picia herbatki przez starsze osoby. My tak samo debatujemy tu na wykopie tylko że online (zwykle się znajdzie rzecznik danego kraju jak NadiaFrance czy Groover), tyle samo możemy co ONZ czyli potępić działania. Obserwatorów raz pod sejm wysłaliśmy, my już wtedy się nauczyliśmy, że to c---a daje więc zaprzestaliśmy działań.