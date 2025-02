Przrecież Firefox to jeszcze gorsze g---o xD Co chwilę mają jakąś wpadkę.



Brave jest najlepszym rozwiązaniem jeżeli nie chce się komuś bawić w modyfikowanie - co oznacza instalowanie Firefox z kodu źródłowego i przerabianie przeglądarki by usunąć telemetrię i szpiegostwo.



Jak po prostu pobierzecie FF z ich strony i zainstalujecie bez zmian, to nie będzie to wiele lepsze od zwykłego Chrome.